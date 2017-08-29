Франция и ФРГ продолжат совместную работу по "Минску" - Макрон

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Франция и Германия продолжат вести совместную работу для реализации Минских соглашений по Украине в "нормандском формате", заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед послами в Елисейском дворце.

"Угроза у наших дверей, война на нашем континенте. В Сирии — это точно, но еще и в Европе. И поэтому необходимо поддерживать диалог с Россией… для урегулирования кризиса с Украиной и других кризисов на континенте. Франция и ФРГ будут сообща продолжать прикладывать усилия для реализации Минских соглашений в "нормандском формате", — сказал Макрон.

Он вновь призвал все стороны соблюдать перемирие, объявленное на прошлой неделе на востоке Украины.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

Ранее контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Лидеры "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) во вторник заявили о поддержке ожидаемого решения контактной группы объявить перемирие по случаю учебного года.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.