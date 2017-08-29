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    Порошенко в этом году лишил гражданства 28 человек

    (обновлено: )18502
    Как сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, причиной лишения гражданства Украины 28 человек стало внесение недостоверных данных в анкеты на получение гражданства.
    Подписание закона. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в этом году лишил гражданства Украины 28 человек, сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире "5 канала", передают "Українські новини".

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Украинское фото
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    Как выяснилось, причиной лишения гражданства стало внесение недостоверных данных в анкеты на получение гражданства.

    "Таких врунов, таких лиц, которые соврали в своих анкетах, за 2017 год было 28. Ко всем президент подошел одинаково", – сказала она.

    По словам Луценко, у Порошенко нет времени думать о бывшем главе Одесской областной госадминистрации, лидере партии "Рух нових сил" Михаиле Саакашвили.

    "Лучше бы было доказать свою невиновность в грузинском суде, который в свое время (Саакашвили) реформировал и сказал, что он самый справедливый. Это будет доказательством того, что уголовных дел нет", – считает она.

    Напомним, 26 июля Государственная миграционная служба заявила, что президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михэила Саакашвили.

    Саакашвили заявляет, что Администрация президента отказывается предоставить копии документов, заполненные им при получении гражданства Украины.

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