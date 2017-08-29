Порошенко в этом году лишил гражданства 28 человек

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в этом году лишил гражданства Украины 28 человек, сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире "5 канала", передают "Українські новини".

Как выяснилось, причиной лишения гражданства стало внесение недостоверных данных в анкеты на получение гражданства.

"Таких врунов, таких лиц, которые соврали в своих анкетах, за 2017 год было 28. Ко всем президент подошел одинаково", – сказала она.

По словам Луценко, у Порошенко нет времени думать о бывшем главе Одесской областной госадминистрации, лидере партии "Рух нових сил" Михаиле Саакашвили.

"Лучше бы было доказать свою невиновность в грузинском суде, который в свое время (Саакашвили) реформировал и сказал, что он самый справедливый. Это будет доказательством того, что уголовных дел нет", – считает она.

Напомним, 26 июля Государственная миграционная служба заявила, что президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михэила Саакашвили.

Саакашвили заявляет, что Администрация президента отказывается предоставить копии документов, заполненные им при получении гражданства Украины.