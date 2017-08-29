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    Политика

    Нардеп сообщила, когда президент внесет в Раду кандидатуру нового главы НБУ

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    По словам Ирины Луценко, до конца сентября президент внесет на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру председателя Нацбанка, на данный момент есть две кандидатуры.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко внесет новую кандидатуру главы Национального банка Украины на рассмотрение Верховной Рады до конца сентября. Об этом в эфире "5 канала" сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

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    "До конца сентября президент внесет на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру председателя Нацбанка Украины. Эта кандидатура, две. Банкиры… Независимые, равноудалены от политического влияния и так далее. Эта кандидатура будет внесена внутрь, даю себе люфт — до конца месяца", — отметила Ирина Луценко.

    В период с 8 августа по 26 сентября Гонтарева продолжает находиться в отпуске. Этот период включает 15 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы (что предусмотрено ст.26 закона Украины Об отпусках), а также 20 дней отдыха, накопленных за время пребывания на должности главы НБУ, за работу в выходной день во время командировки, указывает издание.

    В Нацбанке также отметили, что Гонтарева не планирует возвращаться к работе в НБУ.

    Напомним, в феврале 2015 года прокуратура Киева открыла уголовное производство в отношении председателя Национального банка Валерии Гонтаревой по ч. 2 ст. 364 УКУ злоупотребление властью.

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