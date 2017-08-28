"Школьное" перемирие. Порошенко выдвинул ОБСЕ требования

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Инспекторы СММ ОБСЕ должны наблюдать за соблюдением режима прекращения в Донбассе круглосуточно, заявил президент Украины Петр Порошенко, который в понедельник провел в Донецкой области совещание с военными по ситуации в регионе.

В середине августа в СММ ОБСЕ сообщили, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возобновляют первый круглосуточный мониторинг ситуации на планируемом участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

"Инспекторы ОБСЕ должны наблюдать за соблюдением режима прекращения огня 24 часа семь дней в неделю", — передает слова Порошенко его пресс-служба.

По данным пресс-службы, во время поездки в понедельник в Донбасс президент сообщил о своем недавнем визите в Счастье и Станицу Луганскую в Луганской области, где он встретился с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и скоординировал там деятельность постоянно действующей миссии ОБСЕ в этих городах.

"Нас не устраивает, когда инспекторы ОБСЕ приехали в 9.00 утра и в 18.00 уехали, а всю ночь обстреливают", — сказал Порошенко, его слова приводит пресс-служба.

Президент отметил, что им было предложено, чтобы круглосуточно семь дней в неделю на линии соприкосновения присутствовали инспекторы ОБСЕ для обеспечения устойчивого прекращения огня. "Именно Украина выдвинула инициативу по "школьному перемирию". С 25 августа объявить жесткое прекращения огня", — сказал президент.

Глава государства выразил убеждение, что благодаря поддержке стран-партнеров и активным действиям власти, Украине удастся достичь мира в Донбассе.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.