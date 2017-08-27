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    Политика

    Дегустация вин с чиновником АМКУ продана на аукционе за $225

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    В ProZorro сообщили, что все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.
    Вывеска Антимонопольный комитет Украины на здании АМКУ
    УНИАН Ратинский Вячеслав

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Дегустация вин с государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины Светланой Панаиотиди продана на благотворительных торгах на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro за 5,7 тысячи гривен (около 225 долларов по курсу Нацбанка), сообщается в воскресенье на сайте госзакупок.

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    "Откровенный разговор за бокалом вина с госпожой Светланой, государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины, реформатором и активным волонтером в благотворительных проектах… Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии", — говорится в сообщении.

    На странице государственного проекта ProZorro отмечается, что победителем стал Алексей Резников, дегустация вин должна состояться по предварительной договоренности сторон.

    Ранее на благотворительные торги на электронной площадке ProZorro был выставлен завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой, стартовая цена — 100 гривен.

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