Дегустация вин с чиновником АМКУ продана на аукционе за $225

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Дегустация вин с государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины Светланой Панаиотиди продана на благотворительных торгах на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro за 5,7 тысячи гривен (около 225 долларов по курсу Нацбанка), сообщается в воскресенье на сайте госзакупок.

"Откровенный разговор за бокалом вина с госпожой Светланой, государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины, реформатором и активным волонтером в благотворительных проектах… Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии", — говорится в сообщении.

На странице государственного проекта ProZorro отмечается, что победителем стал Алексей Резников, дегустация вин должна состояться по предварительной договоренности сторон.

Ранее на благотворительные торги на электронной площадке ProZorro был выставлен завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой, стартовая цена — 100 гривен.