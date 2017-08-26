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    Стало известно, почему на параде в Киеве не было военных Франции и ФРГ

    Тема:

    День Независимости и взрыв в центре Киева (101)

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    Отсутствие французских и немецких военных на параде в центре Киева ко Дню Независимости, по мнению Вадима Пристайко, свидетельствует об осторожной позиции Парижа и Берлина.
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    president.gov.ua

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко Вадим Пристайко сообщил, что на параде ко Дню Независимости Украины в Киеве не было французских и немецких военных в связи с осторожной позицией этих стран в переговорах по урегулированию кризиса в Донбассе.

    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    После Дня Независимости. Размышления на страницах истории

    "Франция и Германия, которые все эти годы серьезно пытаются найти путь, учитывали это в своих расчетах — приезжать на этот раз или нет. По моему мнению, это слишком осторожная позиция", — цитирует Пристайко "Радио Свобода".

    Он отметил, что США, Канада и европейские страны, которые вовлечены в обсуждение конфликта, "все равно считают, что надо продемонстрировать поддержку украинской независимости и суверенитета". 

    Ранее политтехнолог Ярослав Макитра сообщил, что присутствие гостей или иностранных военных на параде не является большим благом для Украины.

    Напомним, в параде ко Дню Независимости в центре столицы приняли участие военные нескольких иностранных государств. Также Киев посетил министр обороны США Джеймс Мэттис.

    Смотрите также: Порошенко не пожал руку главе Нацгвардии во время военного парада

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