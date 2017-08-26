Стало известно, почему на параде в Киеве не было военных Франции и ФРГ

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КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко Вадим Пристайко сообщил, что на параде ко Дню Независимости Украины в Киеве не было французских и немецких военных в связи с осторожной позицией этих стран в переговорах по урегулированию кризиса в Донбассе.

"Франция и Германия, которые все эти годы серьезно пытаются найти путь, учитывали это в своих расчетах — приезжать на этот раз или нет. По моему мнению, это слишком осторожная позиция", — цитирует Пристайко "Радио Свобода".

Он отметил, что США, Канада и европейские страны, которые вовлечены в обсуждение конфликта, "все равно считают, что надо продемонстрировать поддержку украинской независимости и суверенитета".

Ранее политтехнолог Ярослав Макитра сообщил, что присутствие гостей или иностранных военных на параде не является большим благом для Украины.

Напомним, в параде ко Дню Независимости в центре столицы приняли участие военные нескольких иностранных государств. Также Киев посетил министр обороны США Джеймс Мэттис.

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