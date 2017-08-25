Киев поддержит вывод миротворцев РФ из Приднестровья - советник Порошенко

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Украина поддерживает инициативу Молдовы о выводе российских войск из Приднестровья, заявила народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" и советник президента Ирина Фриз.

Ранее постпред Молдавии при ООН Виктор Морару направил в секретариат организации письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о выводе из страны иностранных военных. Согласно распространенному документу, правительство страны "просит передать пункт повестки дня, озаглавленный̆ "Полный̆ вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова", на рассмотрение пленарного заседания Генеральной̆ Ассамблеи".

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"Украина поддержит инициативу Республики Молдова лишить российскую так называемую миротворческую миссию в ПМР оснований для пребывания на молдавской территории. Еще раз подчеркиваю, мы должны задействовать все международные механизмы для того, чтобы военный оккупационный контингент РФ было полностью выведен из Молдовы", — написала Фриз на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что вывод российских миротворцев из ПМР спровоцирует начало войны в регионе.

Ранее инициативу правительства Молдавии прокомментировал и президент республики Игорь Додон, назвав ее "пустым пиар-ходом" и "пусканием пыли в глаза"; вместо этого он предложил кабмину сосредоточиться на восстановлении доверия между Тирасполем и Кишиневом.

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На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.