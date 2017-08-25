Эксперт: присутствие иностранных военных на параде - не благо для Украины

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КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. В четверг, 24 августа, Украина отпраздновала 26-ю годовщину своей независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Постановление и Акт провозглашения независимости Украины. В честь праздника утром на Крещатике прошел военный парад. Первыми по центральной улице Киева прошли ветераны и участники АТО, а музыкальное сопровождение обеспечили полтысячи музыкантов сводного оркестра. В шествии участвовали и военные стран-членов НАТО.

Какое значение имело для Украины участие в параде представителей девяти зарубежных оборонных ведомств, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Ярослав Макитра.

"Присутствие гостей или иностранных военных не является большим благом для Украины, но это является подтверждением того, что с нами считаются, что нас приветствуют, нас уважают. И здесь важно посмотреть на состав делегаций гостей, которые мы видели, это США, Великобритания, страны Восточной Европы. Мы не увидели гостей из Франции, из Германии, партнеров по Минским соглашениям. Можно поэтому провести определенные параллели… Что касается участия иностранных военных в самом параде, то бытует мысль, что зачем нужна такая показуха в День Независимости, что таким образом власть самоутверждается. Но я думаю, что в такое время, как сейчас, парады и такое укрепление боевого духа нужны. Армия должна видеть, что ее поддерживают украинцы", — высказал уверенность Макитра.

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