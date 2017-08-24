Порошенко с женой и детьми помолился за Украину

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Утром 24 августа Петр Порошенко со своей супругой Мариной и детьми помолился за Украину в Софийском соборе. Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

Фото со страницы Петра Порошенко в Facebook Порошенко с женой и детьми с утра помолился за Украину

"Боже великий, единый, нам Украину храни! Вместе с Мариной молимся за нашу страну и просим Божьего защиты и благословения ее защитникам", — говорится в сообщении.

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В этом году военный парад в центре столицы будет не таким помпезным, как в прошлом, – на Крещатик не будет выезжать военная техника, однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра. Выставка военной техники и вооружения "Мощь непокоренных" будет работать с 22 по 27 августа от улицы Институтской до Европейской площади.