Пашинский: глава Минфина Данилюк работает на Россию

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады, глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский заявил, что министр финансов Украины Александр Данилюк работает на Российскую Федерацию.

"Очень много чиновников, которые сейчас отвечают, в том числе, за финансирование армии, они используют такие бюрократические преграды, чтобы заблокировать финансирование тех или иных программ… Я считаю, что Данилюк работает на РФ. Потому что все, что возможно для того, чтобы заблокировать финансирование вооруженных сил Украины, он это делает… Я буду добиваться привлечения к уголовной ответственности этого человека", — сказал Пашинский в эфире "5 канала".

В среду СМИ сообщили, что генпрокурор Украины Юрий Луценко намерен требовать отставки Данилюка, обвинив его в том, что зарплаты прокуроров с сентября повышаться не будут.

Ранее на сайте Единого реестра судебных решений Украины было обнародовано определение, согласно которому Генпрокуратура расследует уголовное дело по подозрению Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Суд также поручил налоговикам провести проверку деятельности главы Минфина. Сам Данилюк отверг обвинения правоохранителей и заявил, что все налоги платил исправно.