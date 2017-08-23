Участники встречи в Минске готовы сделать все для перемирия – ОБСЕ

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Стороны переговоров по Донбассу обязались предпринять необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня с 25 августа, заявил в среду журналистам в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Ранее в среду контактная группа согласовала "школьное" перемирие в Донбассе с 25 августа.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в свете поддержки (решения о перемирии – ред.) лидеров "нормандской четверки" от 22 августа 2017 года подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи 25 августа 2017 года", — сказал Сайдик, зачитывая заявление контактной группы по итогам переговоров в Минске.

Он подчеркнул, что "стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня".

"С целью мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее (миссии – ред.) мандату", — добавил спецпредставитель ОБСЕ.

Ранее контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Лидеры "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) во вторник заявили о поддержке ожидаемого решения контактной группы объявить перемирие по случаю учебного года.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.