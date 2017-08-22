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    Политика

    Правительство не будет сокращать количество стипендий - Гройсман

    Тема:

    Бунт студентов: где моя стипендия, чувак? (20)

    (обновлено: )3902
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что политику в сфере образования формирует Министерство образования, которое не поддерживает инициативу Минфина.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Правительство не поддерживает предложенную Министерством финансов идею о сокращении количества студентов, получающих стипендии, заявил журналистам премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    Студенты. Архивное фото
    Украинское фото
    Соцсети о реформе образования: действительно, зачем стипендия студентам?

    Ранее Министерство финансов предложило существенно сократить количество студентов, которые будут получать от государства академические стипендии (по успеваемости). В 2018 году количество получателей хотят сократить до 25%, а до 2020 года – до 15%. Сейчас таких студентов — 40-45%.

    "Первое: никто ничего снижать не будет. Запишите, пожалуйста, и зафиксируйте", — приводит слова премьера УНИАН.

    Гройсман подчеркнул, что политику в сфере образования формирует Министерство образования, которое не поддерживает инициативу Минфина.

    "Я заинтересован в том, чтобы мы платили академические стипендии молодым людям, студентам, которые имеют хорошие успехи в обучении. Украине нужны образованные молодые люди, и мы будем инвестировать в образование", — сказал премьер.

    Напомним, Министерство образования и науки Украины презентовало рейтинговую систему стипендий. По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, стипендию будут получать не все студенты с усредненной четверкой за сессию, а те, кто еще при этом занял высокие места в рейтинге, составленном вузами. Хотя на 90% место в рейтинге будет определять успеваемость в учебе.

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