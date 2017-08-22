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    Политика

    Экс-начальник управления СБУ в Крыму займется защитой государственности

    (обновлено: )21
    Даниил Доценко с 10 июня 2016 года возглавлял управление СБУ Крыма, действующего на территории Херсонской области.
    Служба безопасности Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко назначил Даниила Доценко начальником департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Соответствующий указ от 21 августа (№228/2017) обнародован на сайте главы государства.

    Сотрудники Национальной полиции Украины
    Украинское фото
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    Другим указом президент уволил Доценко с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.

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    Руководителем управления СБУ в Херсонской Доценко стал 14 февраля этого года. До этого, с 10 июня 2016 года, он возглавлял управление СБУ Крыма, действующего на территории Херсонской области.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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