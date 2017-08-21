Суд отказался отменить меру пресечения нардепу Добкину

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева отказался отменить меру пресечения депутату Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Михаилу Добкину в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, передает в понедельник агентство УНН со ссылкой на решение суда.

Печерский районный суд Киева 15 июля избрал в отношении Добкина меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 50 миллионов гривен. Добкин назвал размер залога необоснованно большим и заявил, что не будет вносить деньги. Однако позже залог за депутата внесли его коллеги по партии Вадим Новинский и Борис Колесников, благодаря этому Добкин остался на свободе. Защита Добкина подала апелляционную жалобу на избрание депутату меры пресечения.

"В удовлетворении ходатайства защиты об отмене решения Печерского районного суда Киева об избрании Михаилу Добкину меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога отказать", — цитирует агентство решение суда.

По данным агентства, в своей жалобе адвокаты просили вообще отменить меру пресечения депутату из-за того, что считают подозрение необоснованным. После завершения заседания Добкин пообещал обратиться с соответствующей жалобой в Европейский суд по правам человека.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева арестовал два автомобиля, два дома, земельный участок и винный погреб нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина. Суд полностью удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на владения Добкина. В частности, арестованы два жилых дома общей площадью 1 136,9 кв. м, а также винный погреб общей площадью 195,4 кв. м. Кроме того, арестованы два автомобиля Toyota Land Cruiser 2007 и 2013 годов выпуска и земельный участок площадью 0,0083 га.