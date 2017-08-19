Стала известна дата визита спецпредставителя США в Украину

из открытых источников

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер собирается 21-23 августа посетить Украину, Беларусь и Литву, сообщил Государственный департамент США.

"Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер 21 августа отправится в Минск, где встретится с представителями правительства России, чтобы обсудить российско-украинские отношения. Затем он посетит Вильнюс (Литва) для проведения встреч с высокопоставленными лицами с целью обсуждения дальнейших действий в Украине", — говорится в сообщении.

По данным Госдепа, 23 августа Волкер приедет в Киев, где "присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису на встречах с украинскими высокопоставленными лицами, чтобы обсудить следующие шаги в дипломатических переговорах с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее сообщалось, что Мэттис прибудет в Украину в День Независимости — 24 августа.