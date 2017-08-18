Киберполиция анонсировала новый запрет программ и сайтов из РФ

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КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Киберполиция вынесла свои предложения по новой блокировке ряда российских ресурсов на рассмотрение Службы безопасности Украины и Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на начальника киберполиции Сергея Демедюка.

"От нас список не очень большой. Он касается, помимо прочего, российских предприятий, которые оказывают незаконные VPN-услуги, которые распространяют незаконную рекламу на своих браузерах", — отметил Демедюк.

По его словам, в списке также присутствуют продукты и программы, которыми пользуются как госучреждения, так и частные учреждения, однако они несут в себе код сбора информации.

"Да, они закрыты, но все равно эту информацию потенциально могут использовать для вероятных атак", — добавил Демедюк.

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В мае президент Украины утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.