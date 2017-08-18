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    Политика

    В Крыму отреагировали на назначение постпреда президента Украины в регионе

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (166)

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    По словам вице-спикера крымского парламента Ремзи Ильясова, "Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства", крымчане не нуждаются в сторонней опеке.
    Заместитель главы Государственного совета Крыма Ремзи Ильясов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. В Крыму нет места представителю президента Украины, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

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    Ранее президент Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы государства в Крыму. Порошенко считает, что Бабин должен работать над возвращением Крыма в состав Украины.

    "Это решение для Крыма ничего не значит, на судьбу крымчан оно никак не повлияет. Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства, крымчане не нуждаются в сторонней опеке", — сказал Ильясов.

    По его словам, подобное назначение — провокация и спекуляция на крымском вопросе. "К сожалению, президент Украины продолжает зарабатывать на Крыме себе политический капитал перед своими западными хозяевами", — добавил вице-спикер крымского парламента.

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