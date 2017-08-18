В Крыму отреагировали на назначение постпреда президента Украины в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. В Крыму нет места представителю президента Украины, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Ранее президент Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы государства в Крыму. Порошенко считает, что Бабин должен работать над возвращением Крыма в состав Украины.

"Это решение для Крыма ничего не значит, на судьбу крымчан оно никак не повлияет. Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства, крымчане не нуждаются в сторонней опеке", — сказал Ильясов.

По его словам, подобное назначение — провокация и спекуляция на крымском вопросе. "К сожалению, президент Украины продолжает зарабатывать на Крыме себе политический капитал перед своими западными хозяевами", — добавил вице-спикер крымского парламента.