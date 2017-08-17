Суд продлил меру пресечения нардепу Полякову

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемому во взяточничестве депутату Максиму Полякову из фракции "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка до 17 октября, сообщает в четверг украинское агентство УНИАН со ссылкой на решение следственной судьи Елены Букиной.

Ранее суд назначил Полякову залог в размере 304 тысячи гривен. Поляков сообщил, что внес определенный судом залог.

"Суд в Киеве продлил меру пресечения депутату Полякову до 17 октября… Суд обязал Полякова носить средство электронного контроля (браслет). Также Поляков должен сдать все загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти", — говорится в сообщении.