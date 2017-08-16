ГПУ заявила, что не расследует вмешательство в выборы президента США

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура заявила, что не расследует уголовных дел по фактам якобы вмешательства должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины в выборы президента США в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц НАБУ по факту вмешательства в выборы президента США на основании заявления народного депутата Андрея Деркача.

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"В данном уголовном производстве не расследуются так называемые факты "вмешательства в выборы президента США". Уголовное производство начато по результатам рассмотрения обращения народного депутата Украины А. Деркача… по факту возможного разглашения должностными лицами правоохранительных органов данных досудебного расследования", — говорится в сообщении, обнародованного в среду на странице ведомства в Facebook.

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Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из "черной кассы" Партии регионов. О том, что имя политического консультанта фигурировало в списках "черной бухгалтерии" партии, также сообщила газета New York Times. Агентство Ассошиэйтед Пресс 17 августа 2016 года со ссылкой на данные собственного расследования сообщило, что Манафорт помог Партии регионов тайно перевести в США не менее 2,2 миллиона долларов на счета двух лоббистских компаний в Вашингтоне.