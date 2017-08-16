Савченко предложила управлять Украиной по принципам Гетманщины

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что управлять Украиной нужно на принципах правления XVII века, то есть – Гетманщине.

По ее мнению, в стране не должно быть партий.

"Гетманщина — это пропорциональный выбор людей во власть и их отстранение, если они не оправдают доверия народа. Я считаю, что и депутаты сегодня в нашем парламенте должны делегироваться и отзываться исключительно народом" — приводит ее слова сайт телеканала NewsOne.

По мнению Савченко, партий в Украине существовать не должно, потому что они себя дискредитировали и не являются более политической элитой страны.

"Я зарегистрировала не партию, а скорее — круглый стол, куда приходили представители общественных организаций и искали единую концепцию и путь развития Украины. В частности, мы разработали также проект, который наглядно показывает, как Украина может жить без партий" — сказала Савченко.

Напомним, в июле Минюст Украины зарегистрировал новую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".