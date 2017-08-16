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    Политика

    Савченко предложила управлять Украиной по принципам Гетманщины

    (обновлено: )43
    По мнению Савченко, партий в Украине существовать не должно, потому что они себя дискредитировали и не являются более политической элитой страны.
    Надежда Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что управлять Украиной нужно на принципах правления XVII века, то есть – Гетманщине.

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    По ее мнению, в стране не должно быть партий.

    "Гетманщина — это пропорциональный выбор людей во власть и их отстранение, если они не оправдают доверия народа. Я считаю, что и депутаты сегодня в нашем парламенте должны делегироваться и отзываться исключительно народом" — приводит ее слова сайт телеканала NewsOne.

    По мнению Савченко, партий в Украине существовать не должно, потому что они себя дискредитировали и не являются более политической элитой страны.

    "Я зарегистрировала не партию, а скорее — круглый стол, куда приходили представители общественных организаций и искали единую концепцию и путь развития Украины. В частности, мы разработали также проект, который наглядно показывает, как Украина может жить без партий" — сказала Савченко.

    Напомним, в июле Минюст Украины зарегистрировал новую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

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