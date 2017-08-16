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    Савченко объяснила, почему все еще не отказалась от звания Героя Украины

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    По словам внефракционного народного депутата Надежды Савченко, она еще успеет отказаться от награды и понимает, что многие люди сегодня изменили свое мнение относительно награждения ее Звездой Героя.
    Надежда Савченко в Администрации президента
    GENYA SAVILOV / AFP

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Звезду Героя под ноги народу и президенту бросить успеет каждый награжденный, но надо понимать, что некоторые люди воспримут это с обидой, заявила внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

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    Герой Украины Надежда Савченко, отвечая на вопрос телезрителей, сообщила, что отказаться от звания и награды она собиралась еще в первый день прибытия из России в Украину, так как уже тогда испытывала желание спеть известную песню группы "Тартак" о том, что в Украине героев не ценят. 

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    "Звание и награду Героя Украины мне дали, когда я еще находилась за решеткой. Но я тогда не знала ни президента, ни как живет моя страна и даже сомневалась, что вернусь из России живой. Моя сестра и многие люди, поддерживающие меня, заявили, что я не могу отказаться от звания Героя Украины, поскольку многие люди считали меня именно героем" — заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

    GENYA SAVILOV / AFP
    Надежда Савченко в Администрации президента

    Также Савченко добавила, что еще успеет отказаться от награды и понимает, что многие люди сегодня изменили свое мнение относительно награждения ее Звездой Героя.  

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