Соратник Луценко сообщил о его президентских амбициях

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КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не собирается баллотироваться на пост президента, заявил замминистра по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц, близкий соратник Луценко Юрий Грымчак.

"На сколько я знаю, он не хочет быть президентом как минимум сейчас. Он даже не рассматривает сегодня вопрос о том, чтобы уйти из Генеральной прокуратуры. Он считает, что он должен сделать несколько вещей в прокуратуре. То есть, создать механизм, который бы функционировал, даже если он уйдет на какую-то другую должность или отойдет от политики", — сказал Грымчак в эфире телеканала NewsOne.

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Он также подчеркнул, что создание этого механизма является для Луценко вызовом, так как, если это не случиться, "у него как у политика нет будущего".

Напомним, ранее Грымчак весьма неоднозначно высказался о культуре питания украинцев.