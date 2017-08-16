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    Политика

    Соратник Луценко сообщил о его президентских амбициях

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    По словам Юрия Грымчака, Юрий Луценко намерен создать в Генеральной прокуратуре такой механизм, который работал бы там и после его ухода.
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    Юрий Грымчак
    УНИАН

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не собирается баллотироваться на пост президента, заявил замминистра по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц, близкий соратник Луценко Юрий Грымчак. 

    Юрий Луценко
    УНИАН
    Юрьев год. Генпрокурор Луценко есть - дел нет

    "На сколько я знаю, он не хочет быть президентом как минимум сейчас. Он даже не рассматривает сегодня вопрос о том, чтобы уйти из Генеральной прокуратуры. Он считает, что он должен сделать несколько вещей в прокуратуре. То есть, создать механизм, который бы функционировал, даже если он уйдет на какую-то другую должность или отойдет от политики", — сказал Грымчак в эфире телеканала NewsOne

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    Он также подчеркнул, что создание этого механизма является для Луценко вызовом, так как, если это не случиться, "у него как у политика нет будущего".  

    Напомним, ранее Грымчак весьма неоднозначно высказался о культуре питания украинцев. 

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