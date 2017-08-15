Скандал с "Южмашем". Это может быть история не последних лет - Погребинский

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Информация о якобы продаже предприятием "Южный машиностроительный завод имени Макарова" ракетных двигателей КНДР являются провокацией. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, таких продаж не было и не могло быть.

Стоит напомнить, газета The New York Times написала, что Северная Корея запустила межконтинентальные ракеты благодаря двигателям из Украины. В данной статье говорится о том, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке". Кстати, эксперт Международного института стратегических исследований Майкл Эльман, на которого ссылались американские СМИ, заявил, что не говорил о поставках именно Украиной ракет в Северную Корею.

По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Во-первых, я допускаю, что эта история — это не история трех последних лет, что это на самом деле могло быть намного раньше. Мы знаем, в каком положении оказались украинские высокотехнологичные предприятия в 1990-х годах, даже в начале 2000-х, когда они потеряли работу. И точно известно, что на некоторых предприятиях, допустим, на заводе "Антонов", я точно знаю, что там было очень много людей из разных других стран, в том числе, с Востока, которые работали с документами на наши самолеты. Я не исключаю, что нечто подобное было и в "Южмаше", — отметил эксперт.

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