Обращение Януковича к Путину является официальным документом ООН - Сергеев

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Российская делегация предоставила письму бывшего президента Украины Виктора Януковича к президенту России Владимиру Путину с просьбами применить армию на территории Украины, статус официального документа Совета Безопасности ООН.

Об этом во вторник на заседании Оболонского районного суда Киева по рассмотрению уголовного производства по обвинению Януковича в государственной измене, заявил бывший представитель Украины в ООН Юрий Сергеев (2007-2015 гг.), передает УНИАН.

По его словам, российская делегация в ООН предоставила письму Януковича к Путину статус официального документа Совбеза, в отличие от обращения главы Крыма Сергея Аксенова от 1 марта 2014 года к Путину об "оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым".

"Таким образом, хотел этого Виктор Федорович или нет, он подыграл российской стороне (в ООН — ред.)", — отметил Сергеев, поскольку "представители РФ настаивали, что обращение Януковича является обращением действующего президента Украины".

На заседании во вторник суд допросил первого свидетеля по делу — экс-посла Украины при ООН Юрия Сергеева.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам экс-президента, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". При этом Киев назначил Януковичу бесплатного государственного адвоката Мешечка.