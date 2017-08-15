Мэр Днепра Филатов жестко высказался о скандале вокруг "Южмаша"

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов в свойственной ему "брутальной" манере высказался о скандале, разгоревшемся вокруг возможных военных поставок Украины в КНДР.

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что если информация о поставках Киевом оружия и военных технологий в Северную Корею подтвердится, Украину ждут "санкции и катастрофа". Она также обвинила в непрофессионализме президента и премьера Украины.

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"Звонят журналисты: "Что вы можете сказать о скандале вокруг днепровского "Южмаша"?". Отвечаю: "Ничего. Без комментариев". Более того, если бы я даже, что-то знал или о чем-то догадывался, то все равно бы промолчал. Есть вещи выше пиара и желания отомстить политическим оппонентам. Страна. Нация. Независимость. Суверенитет. Запомните эти четыре слова, мрази, которые сегодня открыли свой рот. Даже если вы не любите Порошенко", — написал Филатов на своей странице в Facebook.

Facebook Бориса Филатова Комментарий Бориса Филатова о "Южмаше"

Отметим, официальный Киев ранее уже опроверг информацию о поставках в КНДР двигателей, назвав ее провокацией.