Тимошенко участвует в информационной кампании РФ против Украины - Фриз

КИЕВ, 15 — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Украины, лидер парламентской фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, похоже, сознательно участвует "в информационной кампании на стороне противника Украины", заявила народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз, комментируя заявление Тимошенко о двигателях для баллистических ракет для КНДР.

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Тимошенко заявила, что если информация о поставках Киевом оружия и военных технологий в Северную Корею подтвердится, Украину ждут "санкции и катастрофа". Она также обвинила в непрофессионализме президента и премьера Украины.

"Никоим образом не удивилась заявлении Юлии Тимошенко по поводу публикации в NYT. Несмотря на то, что в статье американского издания утверждается: "American investigators do not believe that denial, though they say there is no evidence that the government of President Petro O. Poroshenko, who recently visited the White House, had any knowledge or control over what was happening inside the complex", то есть: "американские исследователи не верят в эти возражения, хотя они говорят об отсутствии доказательств того, что правительство Президента Петра Порошенко, который недавно посетил Белый Дом, что-то знает и контролирует то, что произошло внутри (ракетостроительного) комплекса", — написала Фриз на своей странице в Facebook.

"Народный депутат Юлия Тимошенко сознательно изменила содержание материала, несмотря на то, что американские эксперты акцентировали внимание на отсутствии претензий к высшему руководству Украины. Надеюсь, что это произошло из-за ошибки ее советников, которые не справились с переводом англоязычного текста, хотя, понимая их специальность, могу предположить обратное. Таким образом объективно могу предположить, что речь идет о сознательном участии в информационной кампании на стороне противника Украины — Российской Федерации, полностью потакает агрессивной политике КНДР в регионе. Надеюсь, что вскоре мы услышим объяснение Тимошенко, чтобы отбросить любые подозрения в оказании помощи иностранному государству", — добавила представитель БПП.

Официальный Киев ранее уже опроверг информацию о поставках в КНДР двигателей, назвав ее провокацией.