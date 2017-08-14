Мураев прокомментировал расследование ГПУ: очередной спектакль

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КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Евгений Мураев заявил, что интерес Генеральной прокуратуры к его налогам возник в связи с его политической позицией.

Ранее сообщалось, что, по данным материалов Печерского райсуда Киева, Генеральная прокуратура Украины расследует возможное уклонение от уплаты налогов внефракционным депутатом Верховной Рады Евгением Мураевым.

"Приближается осень, а с ней — следующая часть спектакля от Генпрокуратуры. Причем то, что это именно спектакль, видно уже по первой новости: "в материалах Печерского райсуда Киева" ничего не говорится, поскольку в едином реестре судебных решений таких документов в открытом доступе нет. Очевидно, что внезапный интерес к моим налогам возник из-за того, что со своей политической позицией я власти как кость в горле. А для таких случаев и было придумано электронное декларирование — чтобы любого человека можно было взять в оборот по такому же поводу", — написал Мураев на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что с момента его работы на госслужбе, а потом и нардепом, налоговая отчетность "сдавалась всегда аккуратно", и у фискальных органов "не было никаких претензий".

Пост Евгения Мураева

"Их и не могло быть, поскольку я ничего не прятал. Доказано спецпроверками. Однако они вдруг появились, когда в воздухе все сильнее стало пахнуть внеочередными выборами и крахом вороватой власти. Они боятся любой идейной оппозиции, а она у меня есть. Поэтому дальше сценарий можно разрисовать с точностью до миллиметра: САП истребует у налоговой все документы, которые будут очень произвольно тасоваться под их сценарий; затем возбудят уголовное дело и потребуют снятия неприкосновенности; после будут пытаться утопить в процессе, ежедневно дергая по поводу каждой бумажки, возможно, попытаются заключить под стражу, чтобы отрезать международные контакты и исключить из внутреннего политического процесса", — отметил Мураев.