Генпрокуратура заподозрила нардепа Мураева в неуплате налогов

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КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины расследует возможное уклонение от уплаты налогов внефракционным депутатом Верховной Рады Евгением Мураевым.

Об этом отмечается в материалах Печерского райсуда Киева.

"Досудебное расследование установило, что Мураев подал в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) электронную декларацию за 2015 год, в которой указал 2 млн долларов, 1 млн евро и 18,5 млн гривен наличных средств. Кроме того, стоимость задекларированного автомобиля составляет 960 тыс. гривен. При этом по данным Государственном фискальной службы, доходы Мураева за 2007-2015 годы составили лишь 1 751 957 гривен", — цитирует Украинские новости материалы суда.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку Мураева по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы. Проверку проведут сотрудники ГФС.

Ранее Мураев заявил, что Украина перестала быть интересной Западу в качестве воина с "всемирным злом" РФ.