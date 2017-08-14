наверх
14.08.201713:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Генпрокуратура заподозрила нардепа Мураева в неуплате налогов

    (обновлено: )10603
    В материалах суда отмечается, что назначена внеплановая документальная проверка Мураева по вопросам соблюдения требований налогового, валютного законодательства за период с 1998 по 2016 годы.
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    facebook.com/yevgeniy.murayev

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины расследует возможное уклонение от уплаты налогов внефракционным депутатом Верховной Рады Евгением Мураевым.

    Олег Ляшко. Архивное фото
    Украинское фото
    Проверки на дорогах не для всех. "Тайная" декларация Ляшко

    Об этом отмечается в материалах Печерского райсуда Киева.

    "Досудебное расследование установило, что Мураев подал в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) электронную декларацию за 2015 год, в которой указал 2 млн долларов, 1 млн евро и 18,5 млн гривен наличных средств. Кроме того, стоимость задекларированного автомобиля составляет 960 тыс. гривен. При этом по данным Государственном фискальной службы, доходы Мураева за 2007-2015 годы составили лишь 1 751 957 гривен", — цитирует Украинские новости материалы суда.

    Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку Мураева по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы. Проверку проведут сотрудники ГФС.

    Ранее Мураев заявил, что Украина перестала быть интересной Западу в качестве воина с "всемирным злом" РФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Пентагон
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС