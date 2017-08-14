Щедрый сын. Семья Луценко получила подарок почти на 120 тыс грн

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Старший сын генерального прокурора Александр Луценко сделал своим родителям подарок почти на 120 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.

12 августа генеральный прокурор Юрий Луценко и его жена, народный депутат БПП Ирина Луценко, внесли в госреестр данные об изменениях в имущественном состоянии.

Каждый из них задекларировал "подарок в неденежной форме стоимостью 119 350 гривен" от Александра Луценко.

Сам генеральный прокурор информацию о подарке не прокомментировал. В СМИ недоумевают — учитывая, что стоимость подарков у супругов одинаковая — непонятно, сын сделал им один подарок или каждому отдельный на указанную в декларации сумму.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование относительно возможного декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко.