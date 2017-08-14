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    Щедрый сын. Семья Луценко получила подарок почти на 120 тыс грн

    (обновлено: )28502
    Согласно данным Единого государственного реестра деклараций, генеральный прокурор Юрий Луценко и его жена, народный депутат БПП Ирина Луценко, внесли в госреестр данные о подарке в неденежной форме стоимостью 119 350 гривен.
    Юрий Луценко
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Старший сын генерального прокурора Александр Луценко сделал своим родителям подарок почти на 120 тысяч гривен.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.

    12 августа генеральный прокурор Юрий Луценко и его жена, народный депутат БПП Ирина Луценко, внесли в госреестр данные об изменениях в имущественном состоянии.

    Каждый из них задекларировал "подарок в неденежной форме стоимостью 119 350 гривен" от Александра Луценко.

    Сам генеральный прокурор информацию о подарке не прокомментировал. В СМИ недоумевают — учитывая, что стоимость подарков у супругов одинаковая — непонятно, сын сделал им один подарок или каждому отдельный на указанную в декларации сумму.

    Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование относительно возможного декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко.

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