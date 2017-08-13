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    Политика

    МВД Грузии опровергло информацию о переговорах с Киевом по Саакашвили

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (293)

    (обновлено: )73
    Экс-заместитель генпрокурора Украины и член совета "Движения новых сил Михаила Саакашвили" Давид Сакварелидзе заявил, что голос на записи "на сто процентов" принадлежит главе МВД Грузии Георгию Мгебришвили.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    ANATOLII STEPANOV / AFP

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили ни с кем не обсуждал тему экстрадиции экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое распространила телекомпания Imedi.

    Ранее СМИ сообщили, что пранкер Лексус позвонил Мгебришвили от имени его украинского коллеги Арсена Авакова и сообщил, что Саакашвили, лишенный украинского гражданства, планирует приехать в Борисполь и устроить там международный скандал. Пранкер предложил собеседнику "отправить" экс-президента в Грузию, но Мгебришвили якобы отказался.

    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН
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    "Подобного телефонного разговора Мгебришвили не было ни с главой МВД Украины, ни с каким-либо другим лицом. Вообще несерьезно утверждать, что главы МВД двух стран стали бы обсуждать государственно значимые вопросы по незащищенной телефонной линии", — говорится в заявлении грузинского ведомства.

    В то же время экс-заместитель генпрокурора Украины и член совета "Движения новых сил Михаила Саакашвили" Давид Сакварелидзе заявил, что голос на записи "на сто процентов" принадлежит Георгию Мгебришвили. Пранкер Лексус, в свою очередь, готов предоставить запись на экспертизу.

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что бывший губернатор Одесской области предоставил недостоверные данные при получении гражданства. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

    Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило, что экс-президента Грузии выдадут этой стране, если будет новый запрос о его экстрадиции.

    В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

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