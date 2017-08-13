МВД Грузии пранкеру о Саакашвили: пусть лучше у вас бомжом, чем у нас зеком

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Пранкер Лексус (Алексей Столяров) разыграл главу МВД Грузии Георгия Мгебришвили. Пранкер позвонил ему под видом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и предложил выдать Михаила Саакашвили. Записью их разговора располагает "Страна".

По словам псевдо-Авакова, Саакашвили собрался приехать в Украину, чтобы устроить международный скандал.

"Он возьмет с собой евродепутатов, прилетает он к нам в Борисполь, а вот дальше нам нужен будет повод, чтобы он у нас не оставался, а отправился к вам. Это поручение у нас в стране согласовано на уровне первого лица", — рассказал пранкер главе МВД Грузии.

Однако Мгебришвили отказался принимать экс-президента на родине, хотя в Грузии он и объявлен в розыск.

"Премьер мне сказал, что этот уважаемый человек нам здесь не нужен. Он авантюрой только занимается и больше ничем… Лишние хлопоты", — ответил глава МВД Грузии на предложение пранкера, пообещав, однако, снова посоветоваться с начальством.

Позже Лексус снова позвонил Мгебришвили, чтобы узнать результаты переговоров с грузинским руководством — однако, они оказались неизменны.

"Мы посоветовались. И у меня будет просьба. Если этот негодяй появится у вас, пусть он лучше будет бомжом, чем он будет сидеть в Грузии в тюрьме… Мы из него героя не хотим делать. Здесь все успокоилось, все стабилизировалось. Если он здесь появится, начнутся какие-то волнения… Если он у вас появится, то не передавайте его нам", — сказал глава МВД Грузии.

Полностью послушать разговор пранкера и Георгия Мгебришвили можно здесь.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что бывший губернатор Одесской области предоставил недостоверные данные при получении гражданства. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило, что экс-президента Грузии выдадут этой стране, если будет новый запрос о его экстрадиции.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.