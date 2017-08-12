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    Политика

    Еще один чиновник высказался по поводу культуры питания украинцев

    (обновлено: )6702
    По словам заместителя министра по вопросам оккупированных территорий и перемещенных лиц Юрия Грымчака, украинцы слишком много еды выбрасывают на помойку.
    Юрий Грымчак
    УНИАН

    КИЕВ, 12 авг — РАИ Новости Украина. Украинцы слишком много выбрасывают еды, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, комментируя недавнее резонансное заявление министра социальной политики Андрея Ревы по поводу культа питания украинцев.

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    На днях Андрей Рева заявил, что украинцы тратят на продукты половину своего заработка. Он объяснил это тем, что у украинцев совсем другая культура питания, намекнув, что они привыкли есть больше.

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    "У нас есть действительно своя культура приема пищи, свое представление, как это делать. Ну вот я сегодня ехал на программу, проходил возле мусорного бака. Извините, но он наполовину с едой, с тем, что не съели. Арбузы, дыни, фрукты, еще что-то там", — сказал Грымчак в эфире телеканала "112 Украина".

    При этом заместитель министра отметил, что чем выше уровень дохода, тем меньше человек тратит на еду.

    Напомним, глава Минсоцполитики заявил, что "немцы, они немножко иначе едят, у них рацион другой. Учитывая то, что цены на продукты питания и в Германии, и в Украине примерно одинаковые, если они едят меньше, не потому, что у них нет возможности, а потому что у них такая культура питания, то они тратят меньше".

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    Высказывания министра немедленно вызвали бурную и весьма негативную реакцию соцсетей. В частности, Реве припомнили, как он угощался лобстерами в одном из ресторанов Женевы (Швейцария).

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