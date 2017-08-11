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    Политика

    Берлин назвал дату визита в Киев представителя ФРГ по децентрализации

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    В посольстве ФРГ в Киеве сообщили, что у премьер-министра в отставке Георга Мильбрадта многолетний опыт в проведении реформ в сфере децентрализации.
    Флаги Украины, Германии и Евросоюза
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Представитель правительства Германии по вопросам децентрализации 14-19 августа посетит Украину, сообщается в пятницу на сайте посольства ФРГ в Киеве.

    Украинцы о децентрализации
    РИА Новости Украина
    А была ли реформа? Украинцы о децентрализации

    Ранее вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что представитель правительства Германии по вопросам децентрализации будет работать в Украине.

    "С 14 по 19 августа 2017 года Украину посетит профессор Георг Мильбрадт. По приглашению президента Украины федеральному правительству удалось привлечь премьер-министра в отставке господина Мильбрадта как специального посланника по вопросам реформ в Украине, в частности в сфере управления и децентрализации", — говорится в сообщении посольства.

    В дипмиссии сообщили, что у Мильбрадта многолетний опыт в проведении реформ в сфере децентрализации.

    Верховная Рада Украины в феврале 2015 года в рамках децентрализации власти приняла закон, согласно которому небольшие населенные пункты получили право объединяться в общины и получить большие финансовые и управленческие полномочия.

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