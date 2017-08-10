Суд разрешил заочное расследование дела Арбузова

Фотографии предоставлены пресс-службой Сергея Арбузова

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования в отношении бывшего первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова по уголовному делу о присвоении госсредств при реализации одного из проектов компании "Укртелеком", сообщили в Генпрокуратуре.

Законодательство разрешает проведение заочного досудебного расследования и заочного суда над фигурантами, скрывающимися от следствия за рубежом. Разрешение на применение этих специальных процедур дает суд. По данным СМИ, Арбузов в данный момент проживает на территории России.

Генпрокуратура подозревает Арбузова в причастности к растрате средств госбюджета при создании линии спецсвязи. По версии следствия, частная компания, которая купила пакет акции "Укртелекома", не выполнила условия приватизации компании, предусматривавшие создание выделенной телекоммуникационной сети специального назначения. Вместо этого эти работы в 2012-2013 годах финансировались за счет средств госбюджета Украины на сумму 220 миллионов гривен (8,6 миллиона долларов).

"Десятого августа 2017 года в указанном уголовном производстве районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Украины и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении подозреваемого Сергея Арбузова", — говорится в сообщении пресс-службы ГПУ. При этом отмечается, что 26 мая Арбузов был объявлен в розыск в рамках этого дела.

Арбузова обвиняют в совершении преступления по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".