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    Политика

    Украинцы много тратят на питание, потому что много едят - министр соцполитики

    (обновлено: )35667
    Как заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, разница не в уровне доходов украинцев и жителей стран Европы, а в традициях питания.
    Люди в благотворительной столовой для малоимущих, пенсионеров и бездомных
    УНИАН

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Украинцы тратят 50% своего заработка на питание, потому что много едят, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

    Вслед за летом. В Украине - очередное подорожание ряда продуктов РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/infografika/
    РИА Новости Украина
    Вслед за летом. В Украине - очередное подорожание ряда продуктов

    Об этом он заявил в эфире "112 Украина", отвечая на вопрос о том, почему у украинцев уходит на еду 50% от доходов, в то время как у немцев эта цифра составляет 14%. Министр считает, что разница не в уровне доходов, а в традициях питания.

    "Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14% а мы 50%, тот тут система приоритетов.  Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция – голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе. Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", — сказал Рева.

    Напомним, в субботу, 1 июля, вступил в силу закон об отмене государственного ценового регулирования на продовольственные товары и услуги на рынках, одобренный правительством 7 июня.

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