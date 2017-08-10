Украинцы много тратят на питание, потому что много едят - министр соцполитики

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Украинцы тратят 50% своего заработка на питание, потому что много едят, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Об этом он заявил в эфире "112 Украина", отвечая на вопрос о том, почему у украинцев уходит на еду 50% от доходов, в то время как у немцев эта цифра составляет 14%. Министр считает, что разница не в уровне доходов, а в традициях питания.

"Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14% а мы 50%, тот тут система приоритетов. Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция – голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе. Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", — сказал Рева.

Напомним, в субботу, 1 июля, вступил в силу закон об отмене государственного ценового регулирования на продовольственные товары и услуги на рынках, одобренный правительством 7 июня.