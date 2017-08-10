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10.08.201715:30
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    Ущерб на 34 млн гривен: дело против чиновников Минобороны направлено в суд

    (обновлено: )56
    Как сообщается, завершено досудебное расследование в деле, где речь идет о завладении государственными средствами в особо крупных размерах.
    Молоток судьи
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Главная военная прокуратура Украины направила в суд дело о хищении госсредств чиновниками Минобороны при закупках касок и бронежилетов для вооруженных сил страны, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

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    "Главной военной прокуратурой направлено в суд обвинительные акты в отношении пяти бывших и действующих должностных лиц Минобороны и двух служебных лиц коммерческого предприятия, действиями которых оборонному ведомству причинен ущерб на сумму более 34 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов)", — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

    По данным ведомства, завершено досудебное расследование в деле, где речь идет о завладении государственными средствами в особо крупных размерах и служебной халатности во время осуществления в 2014-2015 годах государственных закупок касок и бронежилетов для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ), что повлекло тяжкие последствия.

    Напомним, в Киеве чиновник погорел на рекордной взятке в 600 тыс долларов.

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