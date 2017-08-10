Ущерб на 34 млн гривен: дело против чиновников Минобороны направлено в суд

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Главная военная прокуратура Украины направила в суд дело о хищении госсредств чиновниками Минобороны при закупках касок и бронежилетов для вооруженных сил страны, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"Главной военной прокуратурой направлено в суд обвинительные акты в отношении пяти бывших и действующих должностных лиц Минобороны и двух служебных лиц коммерческого предприятия, действиями которых оборонному ведомству причинен ущерб на сумму более 34 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов)", — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

По данным ведомства, завершено досудебное расследование в деле, где речь идет о завладении государственными средствами в особо крупных размерах и служебной халатности во время осуществления в 2014-2015 годах государственных закупок касок и бронежилетов для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ), что повлекло тяжкие последствия.

Напомним, в Киеве чиновник погорел на рекордной взятке в 600 тыс долларов.