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    Националисты "травят" киевлянку, за отказ собирать вещи для бойцов АТО

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    Беспокойство радикалов С-14 вызвано тем, что ранее киевлянка Светлана Светликина высказалась против сбора теплых вещей для солдат АТО, организованного в школе, где учатся ее дети.
    Люди в масках. Архивное фото
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Националисты из группировки С-14 собираются провести акцию под окнами киевлянки Светланы Светилкиной, которую считают "сепаратисткой", сообщила писательница Лариса Ницой на своей странице в Facebook

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    Беспокойство радикалов С-14 вызвано тем, что ранее она в частном порядке высказалась против сбора теплых вещей для солдат АТО, организованного в школе, где учатся дети киевлянки.

    Писательница Ницой обвинила киевлянку в "сборе помощи бойцам "ЛДНР"" и посещении "московской секты" — УПЦ МП.

    По информации "Страны", Светлана в настоящее время отдыхает в Черниговской области на берегу Десны, и в Киев в ближайшее время возвращаться не намерена.

    "Утверждения Ницой о том, что я выступаю против украинского языка и собираю помощь бойцам  "ДНР –ЛНР" — абсолютная ложь. Нигде нельзя найти моих плохих высказываний об украинском языке. Бойцам ДНР-ЛНР я ничего не собирала", — сообщила Светилкина.

    Ранее сообщалось, что руководитель ячейки ОУН-УПА Яворского района Львовской области Петр Вушко скончался в возрасте 91 года во время своей речи, посвященной лидеру ОУН-УПА Роману Шухевичу.

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