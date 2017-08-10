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    Политика

    Украина заплатила за продвижение интересов в конгрессе США $300 тыс - СМИ

    (обновлено: )14311
    По информации СМИ, в США украинские интересы продвигала независимая лоббистская компания BGR Group, ее офис находится в трех кварталах от Белого Дома.
    Флаг Украины и США
    facebook.com/petroporoshenko

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. С начала года Украина потратила 300 тысяч долларов на продвижение своих интересов в американском конгрессе, сообщает RT со ссылкой на документы Национального совета реформ при президенте Украины.

    Флаг Украины и США
    facebook.com/petroporoshenko
    Кнут народу, пряники министрам. Развитие демократии США в Украине

    В США украинские интересы продвигала компания BGR Group — "независимая лоббистская фирма с офисом в трех кварталах от Белого Дома". Какие именно законопроекты она лоббировала, неизвестно.

    С точки зрения политолога Андрей Манойло, есть несколько инициатив, в которых заинтересован Киев, например, поставки оборонительного оружия или улучшение имиджа Порошенко.

    По данным RT, информация о том, что администрация Порошенко наняла BGR Group, появилась на сайте отдела регистрации иностранных агентов Минюста США (FARA) еще в начале года, причем первоначально пресс-служба президента отрицала этот факт. Позже его все-таки подтвердил замглавы администрации Дмитрий Шимкив.

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    BGR Group в 2015 году входила в список 25 наиболее влиятельных лоббистских американских компаний по версии Bloomberg. Один из сотрудников BGR Group — бывший посол США при НАТО Курт Волкер, который с прошлого месяца занимает должность специального представителя по Украине при Госдепартаменте.

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