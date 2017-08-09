"Вызывает у многих отторжение". Захарченко отказался от "Малороссии"

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что идея создания нового государства-правопреемника Украины получила поддержку, но в случае его появления называться Малороссией оно не будет.

Ранее Захарченко предложил создать новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединением к Союзному государству России и Белоруссии. В Луганске сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

"Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку вызывает у многих отторжение. Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря", — говорится в заявлении Захарченко, распространенном его пресс-службой.

Читайте также: Проект "Малороссия": реакция в Донецке

Он отметил, что сам проект "получил широкую поддержку". "Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны", — добавил Захарченко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают недопустимыми такие заявления, как создание Малороссии.