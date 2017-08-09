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    Политика

    "Вызывает у многих отторжение". Захарченко отказался от "Малороссии"

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    Глава самопровозглашенной ДНР заявил, что названия "Малороссия" не будет. При этом, по его мнению, эта дискуссия была начата не зря. Захарченко заявил, что сам проект "получил широкую поддержку".
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что идея создания нового государства-правопреемника Украины получила поддержку, но в случае его появления называться Малороссией оно не будет.

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    Ранее Захарченко предложил создать новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединением к Союзному государству России и Белоруссии. В Луганске сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

    "Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку вызывает у многих отторжение. Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря", — говорится в заявлении Захарченко, распространенном его пресс-службой.

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    Он отметил, что сам проект "получил широкую поддержку". "Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны", — добавил Захарченко.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям.

    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают недопустимыми такие заявления, как создание Малороссии.

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