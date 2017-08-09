Защита Муравицкого просит Amnesty International признать его политзаключенным

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Житомирской области перенес на 18 августа рассмотрение апелляции по делу житомирского журналиста и блогера Василия Муравицкого в связи с тем, что в суд не доставили материалы дела из Королевского районного суда.

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Адвокат Андрей Гожый заявил журналистам, что, по его мнению, суд специально затягивает рассмотрение дела, чтобы "снизить общественный резонанс". Пока общественным резонанс присутствует.

Он также добавил, что в международную правозащитную организацию Amnesty International подано заявление о признании Муравицкого политзаключенным. Об инциденте с журналистом также проинформирована и ОБСЕ.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Апелляция по делу Муравицкого

Перед заседанием к суду подошли две группы активистов: одна группа выступила в поддержку Муравицкого, другая — в поддержку гособвинения. Между активистами произошла словесная перепалка, которую прекратила охрана суда, сообщает корреспондент РИА новости Украина.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Апелляция по делу Муравицкого

По мнению житомирского журналиста Сергея Фореста, "группа провокаторов была прислана специально для того, чтобы организовать конфликт, и возможно, спровоцировать драку".

Он рассказал РИА Новости Украина, что мнения журналистов относительно ареста Муравицкого в Житомире разделились, но "все больше считает его арест незаконным".

"Многие боятся, что завтра могут придти за ними", — добавил Форест.

Пришел поддержать журналиста и глава общественной организации "Союз Воинов-Добровольцев" Евгений Кузнецов.

Он отметил, что выражает поддержку Муравицкому "как гражданин, который не может терпеть беспредел со стороны власти"

"Сначала была история с Коцабой (Русланом — Ред.), сейчас сидят Василец (Дмитрий —Ред.) и Тимонин (Евгений —Ред.). И теперь вот упекли за решетку Муравицкого, и при этом Порошенко утверждает, что у нас в стране свобода слова. Такой свободы слова еще никогда не было. Такого действительно никогда еще не было", — сказал Кузнецов.

Андрей Гожый сообщил РИА Новости Украина, что защита Муравицкого подаст заявление в Европейский суд по правам человека, как только получит решение Апелляционного суда.

"Хочу воспользоваться случаем и обратиться к украинским и международным политикам с призывом. Мы будем ходатайствовать об изменении меры пресечения и будем признательны, если найдется человек, который выступит поручителем", — добавил адвокат.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В четверг, 3 августа, он был арестован на два месяца.