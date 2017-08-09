ОБСЕ требует разминировать трассу "Светлодарск-Дебальцево"

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 8 августа, беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал наличие противотанковых мин на автотрассе МО3 "Светлодарск-Дебальцево" в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ в Facebook.

"Во вторник утром БПЛА СММ по-прежнему зафиксировал наличие противотанковых мин на автотрассе М03 "Светлодарск-Дебальцево". Спустя несколько часов мины и неразорвавшиеся боеприпасы были извлечены, а патруль СММ ОБСЕ смог проехать по этой автотрассе к Дебальцево", — говорится в сообщении.

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг подчеркнул, что стороны могут очистить трассу от неразорвавшихся снарядов, когда они действительного этого хотят. Также он призвал украинскую сторону и ополченцев разминировать эту и другие автодороги.

"Сторонам пора выполнить давно взятые на себя обязательства и открыть автотрассу М03, а также другие дороги на Донбассе для гражданских лиц, ежедневно пересекающих линию соприкосновения", — сказал он.

"Настало время сторонам проводить разминирование, осуществлять разведение сил и средств и отвод вооружения, а также не продвигаться вперед", — подытожил Хуг.

Ранее первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что более 340 мирных жителей были ранены или убиты в Донбассе с начала года.