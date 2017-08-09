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    Политика

    ОБСЕ требует разминировать трассу "Светлодарск-Дебальцево"

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (122)

    (обновлено: )12510
    Как заявили в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, "настало время сторонам проводить разминирование, осуществлять разведение сил и средств и отвод вооружения".
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 8 августа, беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал наличие противотанковых мин на автотрассе МО3 "Светлодарск-Дебальцево" в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ в Facebook.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Во вторник утром БПЛА СММ по-прежнему зафиксировал наличие противотанковых мин на автотрассе М03 "Светлодарск-Дебальцево". Спустя несколько часов мины и неразорвавшиеся боеприпасы были извлечены, а патруль СММ ОБСЕ смог проехать по этой автотрассе к Дебальцево", — говорится в сообщении. 

    Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг подчеркнул, что стороны могут очистить трассу от неразорвавшихся снарядов, когда они действительного этого хотят. Также он призвал украинскую сторону и ополченцев разминировать эту и другие автодороги. 

    "Сторонам пора выполнить давно взятые на себя обязательства и открыть автотрассу М03, а также другие дороги на Донбассе для гражданских лиц, ежедневно пересекающих линию соприкосновения", — сказал он.

    "Настало время сторонам проводить разминирование, осуществлять разведение сил и средств и отвод вооружения, а также не продвигаться вперед", — подытожил Хуг.

    Ранее первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что более 340 мирных жителей были ранены или убиты в Донбассе с начала года.

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