Защита журналиста Муравицкого обратится в международные суды

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Защита житомирского журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине обвиняют в госизмене, намерена обратиться в международные инстанции, сообщил его адвокат Андрей Гожый в эфире радиостанции Голос Столицы.

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Первого августа СБУ задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире 3 августа арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, рассмотрение которой ожидается в среду.

"Мы начнем обращаться в международные инстанции и международные организации и суды еще до того, как будет вынесено по сути решение. Я думаю, что начнем буквально после завтрашней апелляции", — сказал Гожый.

Он также сообщил, что пока не ознакомился с материалами дела Муравицкого.

"Я ознакомлен с уведомлением о подозрении, в принципе, где изложены основные позиции обвинения, но к самим материалам дела меня еще не допустили, несмотря на мое ходатайство… На данный момент для ознакомления с материалами дела я не приглашен", — сказал Голый.

Он также сообщил, что в суде защита будет настаивать на невиновности Муравицкого.

"Линия защиты уже определена однозначно, учитывая, что позиция моего подзащитного, что моя позиция — это абсолютная невиновность, абсолютная политизированность дела, которое сшито не то что белыми нитками, оно степлером скреплено", — добавил адвокат.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ в Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям в Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.