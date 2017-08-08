Геращенко в суде проиграл дело против Тимошенко

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Подольский районный суд Киева отказал народному депутату Антону Геращенко в удовлетворении его иска против лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, сообщает член фракции от этой политсилы Сергей Власенко.

"Некоторое время назад скандальной известный депутат Антон Геращенко подал иск о защите его "чести и достоинства" против Юлии Тимошенко. Он просил признать неправдивой информацию о том, что он сотрудничал с Геннадием Кернесом", – написал политик на своей странице в Facebook.

Во вторник суд отказал ему в удовлетворении иска. "Таким образом, было признано, что Антон Геращенко сотрудничал с Кернесом и Партией регионов", – подытожил Власенко.

Сергей Власенко/Facebook, 8 августа 2017

Власенко также выложил фото соответствующего судебного решения.