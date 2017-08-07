Суд отказался вернуть неприкосновенность нардепу Клюеву

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Высший административный суд Украины отказался отменить решение Рады о снятии неприкосновенности и согласии на задержание и арест внефракционного депутата Сергея Клюева, свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.

В 2015 году парламент по представлению Генпрокуратуры лишил Клюева депутатской неприкосновенности, что позволит привлечь его к уголовной ответственности. Позднее Клюев был объявлен в международный розыск. Его подозревают в мошенничестве, растрате имущества и злоупотреблении властью, депутату грозит до десяти лет лишения свободы.

"В удовлетворении иска отказать", – говорится в постановлении суда. Решение может быть пересмотрено Верховным судом Украины.

Клюев был членом бывшей правящей Партии регионов, он приходится братом экс-секретарю СНБО Украины Андрею Клюеву, который также возглавлял президентскую администрацию при Викторе Януковиче. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.