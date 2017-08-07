наверх
07.08.201717:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Суд отказался вернуть неприкосновенность нардепу Клюеву

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (170)

    25
    Согласно Единому государственному реестру судебных решений, Высший административный суд Украины отказался отменить решение парламента о снятии неприкосновенности с внефракционного депутата Сергея Клюева.
    Сергей Клюев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Высший административный суд Украины отказался отменить решение Рады о снятии неприкосновенности и согласии на задержание и арест внефракционного депутата Сергея Клюева, свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.

    Сергей Клюев
    УНИАН
    Скандал за скандалом. Что ждет Клюева, Сивковича и Онищенко

    В 2015 году парламент по представлению Генпрокуратуры лишил Клюева депутатской неприкосновенности, что позволит привлечь его к уголовной ответственности. Позднее Клюев был объявлен в международный розыск. Его подозревают в мошенничестве, растрате имущества и злоупотреблении властью, депутату грозит до десяти лет лишения свободы.

    "В удовлетворении иска отказать", – говорится в постановлении суда. Решение может быть пересмотрено Верховным судом Украины.

    Клюев был членом бывшей правящей Партии регионов, он приходится братом экс-секретарю СНБО Украины Андрею Клюеву, который также возглавлял президентскую администрацию при Викторе Януковиче. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В порту Николаева непогода повалила подъемный кран
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Подъезд дома в Измаиле, возле которого было совершено покушение на полицейского
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого