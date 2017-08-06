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    Политика

    Стало известно, где и когда пройдет следующий саммит Украина-ЕС

    Тема:

    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями (34)

    (обновлено: )15402
    Согласно информации, точная дата следующего, двадцатого саммита Украина-ЕС пока не определена. Саммит Украина-ЕС проводится каждый год, начиная с 1997 года.
    Саммит Украина-ЕС
    REUTERS Mykola Lazarenko

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Следующий, 20-й саммит Украина-ЕС пройдет в Брюсселе в 2018 году. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины сообщают "Украинские новости".

    Саммит Украина-ЕС. Что осталось недосказанным - комментарий эксперта. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Саммит Украина-ЕС. Что осталось недосказанным - комментарий эксперта

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    Точная дата саммита пока не определена.

    Саммит Украина-ЕС проводится каждый год, начиная с 1997 года. Большинство из саммитов проводились в Брюсселе и Киеве. На последнем саммите в украинской столице президент Петр Порошенко высказал надежду, что следующая встреча может состояться в Донецке или Ялте.

    Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля прошел в Киеве. По результатам саммита не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют дальнейшие планы по сотрудничеству.

    Президент страны Петр Порошенко в присутствии лидеров ЕС несколько раз подчеркивал европейские устремления страны и предложил составить "дорожную карту" интеграции Украины в ЕС, но прямого ответа от своих европейских коллег не получил.

    Глава Европейского совета Дональд Туск лишь подчеркнул, что главным документом в отношениях сторон остается соглашение об ассоциации, которое вступит в силу с 1 сентября.

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