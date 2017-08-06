Стало известно, где и когда пройдет следующий саммит Украина-ЕС

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Следующий, 20-й саммит Украина-ЕС пройдет в Брюсселе в 2018 году. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины сообщают "Украинские новости".

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Точная дата саммита пока не определена.

Саммит Украина-ЕС проводится каждый год, начиная с 1997 года. Большинство из саммитов проводились в Брюсселе и Киеве. На последнем саммите в украинской столице президент Петр Порошенко высказал надежду, что следующая встреча может состояться в Донецке или Ялте.

Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля прошел в Киеве. По результатам саммита не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют дальнейшие планы по сотрудничеству.

Президент страны Петр Порошенко в присутствии лидеров ЕС несколько раз подчеркивал европейские устремления страны и предложил составить "дорожную карту" интеграции Украины в ЕС, но прямого ответа от своих европейских коллег не получил.

Глава Европейского совета Дональд Туск лишь подчеркнул, что главным документом в отношениях сторон остается соглашение об ассоциации, которое вступит в силу с 1 сентября.