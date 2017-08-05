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    Дискуссия о создании "Малороссии" продолжается - Захарченко

    (обновлено: )7021
    Как заявил глава ДНР, этот проект обсуждается уже на уровне политтехнологов, союзных экспертов. Он отметил, что критика касалась самого названия нового государства, местонахождения столицы.
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Дискуссия о создании нового государства Малороссия продолжается, уже получены миллионы отзывов, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

    "Этот проект (Малороссия — ред.) обсуждается уже на уровне политтехнологов, союзных экспертов. Мы предложили выход из ситуации, которая сложилась. Это тема для дискуссии. Мы получили уже миллионы предложений, реплик, критики много было", — сказал Захарченко, выступая на молодежном форуме.

    Он отметил, что критика касалась самого названия нового государства, местонахождения столицы.

    "Уже сложилась дискуссия, и это важно… Пошли звонки и попытки выйти к нам на встречу и разговор обычных военнослужащих Украины, они хотят не сдаться в плен, а перейти на нашу сторону. Это была основная победа. Люди, которые сидят в окопах, начинают задумываться", — добавил Захарченко.

    Ранее Захарченко предложил создать новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

     

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