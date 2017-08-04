Саакашвили сообщил, как добрался до Польши

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что беспрепятственно приехал из США в Польшу, не прибегая к дипломатической помощи.

Об этом он сказал интервью телеканалу ZIK по видеосвязи в пятницу вечером.

"Они предупредили все пограничные службы, все авиакомпании, что не нужно меня пускать… У меня не было никаких проблем с тем, чтобы покинуть Соединенные Штаты. Хотя Аваков в первый же день вызывал, насколько я знаю от американцев, заместителя американского посла в Киеве с предупреждением или с требованием меня не выпускать из Соединенных Штатов", — отметил Саакашвили.

Политик подтвердил, что находится в Польше.

На уточняющий вопрос Саакашвили отметил, что не прибегал к дипломатической помощи для того, чтобы покинуть пределы США.

"Нет. Думаю, что это не нужно. Думаю, что все демократические (страны) не признают это (лишение гражданства)", — добавил Саакашвили.

Отвечая на вопрос, намерен ли он остаться в Польше, Саакашвили отказался заранее говорить о своих планах.

Ранее замначальника департамента по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии Георгий Грдзелишвили сообщил, что грузинская прокуратура обратилась к компетентным органам Польши в связи с информацией о визите Михаила Саакашвили в эту страну.

Напомним, Саакашвили посетил Польшу, где выступил на посвященном годовщине Варшавского восстания мероприятии.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США, однако намерен вернуться в Украину.