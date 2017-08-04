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    Саакашвили сообщил, как добрался до Польши

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (272)

    (обновлено: )145
    По словам экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в первый же день вызывал заместителя американского посла в Киеве с предупреждением или с требованием не выпускать Саакашлили из Соединенных Штатов.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что беспрепятственно приехал из США в Польшу, не прибегая к дипломатической помощи.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
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    Об этом он сказал интервью телеканалу ZIK по видеосвязи в пятницу вечером.

    "Они предупредили все пограничные службы, все авиакомпании, что не нужно меня пускать… У меня не было никаких проблем с тем, чтобы покинуть Соединенные Штаты. Хотя Аваков в первый же день вызывал, насколько я знаю от американцев, заместителя американского посла в Киеве с предупреждением или с требованием меня не выпускать из Соединенных Штатов", — отметил Саакашвили.

    Политик подтвердил, что находится в Польше.

    На уточняющий вопрос Саакашвили отметил, что не прибегал к дипломатической помощи для того, чтобы покинуть пределы США.

    "Нет. Думаю, что это не нужно. Думаю, что все демократические (страны) не признают это (лишение гражданства)", — добавил Саакашвили.

    Отвечая на вопрос, намерен ли он остаться в Польше, Саакашвили отказался заранее говорить о своих планах.

    Ранее  замначальника департамента по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии Георгий Грдзелишвили сообщил, что грузинская прокуратура обратилась к компетентным органам Польши в связи с информацией о визите Михаила Саакашвили в эту страну.

    Напомним, Саакашвили посетил Польшу, где выступил на посвященном годовщине Варшавского восстания мероприятии.

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США, однако намерен вернуться в Украину.

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