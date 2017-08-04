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    Прокуратура Грузии обратилась к Польше по поводу Саакашвили

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    По словам представителя Главной прокуратуры Грузии Георгия Грдзелишвили, в связи с визитом Михаила Саакашвили в Польшу, Главная прокуратура обратилась к компетентным органам Польши и начаты все предусмотренные законом процедуры.
    Михаил Саакашвили в Польше
    Скриншот

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Грузинская прокуратура обратилась к компетентным органам Польши в связи с информацией о визите Михаила Саакашвили в эту страну, сообщил замначальника департамента по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии Георгий Грдзелишвили, передает "Грузия онлайн".

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    "В связи с визитом Михаила Саакашвили в Польшу, на основании распространенной в СМИ информации, Главная прокуратура обратилась к компетентным органам Польши и начаты все предусмотренные законом процедуры", — сообщил Грдзелишвили.

    Напомним, Саакашвили посетил Польшу, где выступил на посвященном годовщине Варшавского восстания мероприятии.

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США, однако намерен вернуться в Украину.

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