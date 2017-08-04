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    "Бред". В Москве отреагировали на идею сажать россиян за незаконный въезд

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    В Общественной палате РФ считают "весьма печальным" то, что Киев озабочен только "поисками внешнего псевдоврага, а не реформой систем жизнеобеспечения страны" и не "серьезной политической деятельностью".
    Флаг Украины на фоне герба России
    УНИАН

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина назвала "бредовым новшеством" предложение украинских законодателей сажать россиян на три года за незаконное пересечение границы Украины.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины Артур Герасимов и депутат фракции Ирина Луценко зарегистрировали в парламенте законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы Украины гражданами РФ в виде трех лет лишения свободы. На сегодняшний день за незаконное пересечение госграницы Украины гражданами любой страны предусмотрена административная ответственность в виде штрафа или ареста на срок до 15 суток.

    "С одной стороны, украинские законодатели рассмешили. Очередное бредовое новшество. Если такую идею в жизнь воплотить и поймать всех россиян и иностранцев, побывавших в Крыму за последние три года, то Украине просто не хватит тюрем. Придется изрядно потратиться на места заключения. Просто удивительно, как людям такое в голову приходит", — заявила РИА Новости Сутормина.

    С другой стороны, она также считает "весьма печальным" то, что Киев озабочен только "поисками внешнего псевдоврага, а не реформой систем жизнеобеспечения страны" и не "серьезной политической деятельностью".

    "Каждый день с Украины поступают новости в ключе, что все и вся, что связано с Россией, должно быть задушено и предано забвению. Надо понимать, что нельзя "кормить" народ постоянно такими идеями, надо заниматься реальными делами, ведь терпение людей не безгранично. Они устанут от нищей и бедственной жизни, от того, что их лишают вековых связей", — считает общественница.

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    В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Вслед за Радой аналогичное решение приняли, в частности, Киевский, Мариупольский и Одесский горсоветы, а также Полтавский областной совет.

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