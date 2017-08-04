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    Во Львове при приеме в органы юстиции проверяют знание биографии Бандеры

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (156)

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    По словам начальника главного территориального управления юстиции Львовской области Ярослава Жукровского, за последние два года песня "Лента за лентою" стала гимном львовской юстиции.
    Начальник главного территориального управления юстиции Львовской области Ярослав Жукровский
    Высокий Замок

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Начальник главного территориального управления юстиции Львовской области Ярослав Жукровский заявил, что при приеме новых сотрудников на работу проверяет их на знание даты рождения лидера националистов Степаны Бандеры и слов песни, связанной с УПА.

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    "За последние два года песня "Лента за лентою" стала гимном львовской юстиции. В прошлом году во время празднования Дня вышиванки мы ее вместе исполнили. На собеседовании большинство ее не поет, а говорит. Почему так делаю? Потому что государственный служащий нового формата должен знать не только законы, но и быть патриотом. Кроме этой песни, спрашиваю на собеседовании, когда родился Степан Бандера", — рассказал Жукровский в интервью местной газете "Высокий замок".

    Президент Петр Порошенко в мае 2015 года подписал закон, который предоставляет организациям ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины и право ее участникам на соцгарантии. 

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