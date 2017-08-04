Во Львове при приеме в органы юстиции проверяют знание биографии Бандеры

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Начальник главного территориального управления юстиции Львовской области Ярослав Жукровский заявил, что при приеме новых сотрудников на работу проверяет их на знание даты рождения лидера националистов Степаны Бандеры и слов песни, связанной с УПА.

"За последние два года песня "Лента за лентою" стала гимном львовской юстиции. В прошлом году во время празднования Дня вышиванки мы ее вместе исполнили. На собеседовании большинство ее не поет, а говорит. Почему так делаю? Потому что государственный служащий нового формата должен знать не только законы, но и быть патриотом. Кроме этой песни, спрашиваю на собеседовании, когда родился Степан Бандера", — рассказал Жукровский в интервью местной газете "Высокий замок".

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года подписал закон, который предоставляет организациям ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины и право ее участникам на соцгарантии.